МХАТ им. Горького расторг новый контракт с Ольгой Бузовой

На днях СМИ сообщили, что МХАТ им. Горького
заключил новый контракт на участие Ольги Бузовой
в постановке «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине. На сайте госзакупок был опубликован контракт
стоимостью 234 044 рубля на исполнение роли певицы кабаре Беллы Шанталь, которую на премьерном показе сыграла Ольга Бузова. По условиям договора, Бузова должна была выступить на сцене 17 и 18 сентября 2021 года и получить в два раза меньше, чем ей заплатили за премьерные выступления.
Пресс-служба театра решительно отрицает информацию о заключении нового договора с Бузовой. Однако на портале госзакупок указано, что контракт был расторгнут по решению театра от 19 июля
.
«На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю «Чудесный грузин»
, — заявила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.
Читайте рецензию на спектакль: «Чудесный грузин»: Сталин и Оленька
Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» прошли 11 и 12 июня во МХАТе им. Горького и собрали полные залы. Над постановкой работали режиссер-постановщик Рената Сотириади
и драматург Андрей Назаров
.
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