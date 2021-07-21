Кристина Асмус ответила на обвинения в злоупотреблении пластической хирургией

В начале июля Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Инстаграме своей фотографией в возрасте 16 лет
, в комментариях к которой в шутку назвала себя «щекастенькой девочкой-одуваном». В хэштегах к публикации актриса иронично написала «вообщенеизменилась», «бровиогонь», «этотыдохлоргексидина», чем вызвала предсказуемый шквал комментариев о пластической хирургии. Уязвлённая Кристина попросила подписчиков не подгонять всех под один стандарт и ответила на обвинения.
«Ребят, вы шутите?!
Посмотрели на моё фото, где мне 16 лет, и сразу стали спрашивать телефон пластического хирурга?
Честно говоря, я не против пластических операций, если они кого-то делают счастливей или по показаниям надо. И я миллион раз сама хотела сделать. Но [боюсь]. И верите вы в это или нет.. максимум, что я делала с лицом – это наращивала ресницы один раз и красила брови. Я не хожу к косметологу, не умываюсь водой и даже не пользуюсь кремом. Я не знаю разницы между словами виниры и филлеры. Не знаю, куда вставляют ботокс, и гиалуроновая кислота для меня звучит устрашающе. Зато я всё знаю о том, как превратить тонкие брови в “супер секси хат”, знаю всё о коррекции носа пудрой, могу подсказать где купить годный пушап, карандаш для подчеркивания губ и программу с фильтрами для фото. До макияжа я выгляжу ровесницей своей дочки. А чтобы выбрать и опубликовать удачный кадр, я обычно делаю по 250 тысяч фото. Так что не надо всех под одни стандарты подгонять»
, – заявила
актриса.
Два года актриса уже делилась с подписчикам секретами ухода за телом и лицом. Ещё до пандемии коронавирусной инфекции Кристина фанатично протирала спиртовыми салфетками телефон и прочие поверхности, взаимодействующие с кожей лица. А неприятная история с визажисткой заставила Кристину взять под контроль используемые визажистами материалы
.
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