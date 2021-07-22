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«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли

22 июля
2021 год

Лайфстайл >>
22 июля 2021
44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли поженились в сентябре 2012 года, и с тех пор не переставали радовать публику интересными ролями в кино и отменным чувством юмора. На днях Рейнольдс поделился в эфире подкаста SmartLess историей о том, как начинался их роман с Блейк. Супруги познакомились в 2010 году на съёмках фильма «Зёленый фонарь», однако, на тот момент оба партнера были в отношениях – Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон.

«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли
фото: Зелёный фонарь

«Я встретил Блейк в самой тёмной складке ануса вселенной под названием «Зеленый Фонарь». Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались и всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом, не успел я оглянуться, как она собралась в Бостон. И я тоже собирался в Бостон. Так что я такой: "Я с тобой". Мы ехали в поезде вместе и я умолял её переспать со мной».

Так и зародился один из самых крепких и плодотворных голливудских союзов. Пара воспитывает трёх дочерей - шестилетнюю Джеймс, четырехлетнюю Инес и годовалую Бетти. В пандемию актёрам, как и миллионам других многодетных родителей, пришлось несладко: «Я без конца искал помощи. Я читал книги. Я пытался каким-то образом управлять этим кораблем, но у Блейк это получалось гораздо лучше, потому что я тоже ребёнок».

«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли

Райан бережёт психику супруги и представляет собой образец осознанного отца нового поколения, который руководствуется прежде всего интересами семьи. Актёр признался, что наличие детей заставило их с Блейк пересмотреть свой график работы и избегать одновременных съёмок, чтобы всегда иметь возможность помогать друг другу с уходом за дочерьми. «Блейк и я не снимаемся одновременно в фильмах. Если у Блейк есть проект, то я отказываюсь от работы. Она будет сниматься в фильме, а я буду с ней на съёмках - присматривать за детьми».
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«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли фотографии
«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли фотографии
«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли фотографии
«Мы ехали в поезде, и я умолял её переспать со мной»: Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли фотографии
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