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Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя

22 июля
2021 год

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22 июля 2021
На днях 35-летняя Меган Фокс дала интервью изданию «WhoWhatWear», во время которого рассматривала и комментировала свои фотографии с красных дорожек. Актриса остановилась на снимке с премии «Золотой глобус» 2009 года и призналась, что это событие послужило точкой отсчёта её новой трезвой жизни.

Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя

Как оказалось, во время церемонии вручения премии Меган перебрала со спиртным и неподобающе себя вела. Свидетелями происходящего стали её соседи по столику – актриса Блейк Лайвли и братья Джонас.

«На «Золотом глобусе» всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского «Moët». Я тогда выпила несколько бокалов. И после этого я не пью. Тогда я вела себя агрессивно, сказала кучу дерьма, которого мне не следовало бы говорить на ковровой дорожке после этого», — призналась Фокс.

Актриса добавила, что дорого заплатила за выходку: «У меня было много неприятностей из-за того, что я сказала на красной дорожке в тот вечер. Не помню, почему я это наговорила, но знаю, что было такое». Вероятно, под неприятностями актриса имеет в виду увольнение из третьей части франшизы о «Трансформерах», которое последовало за её некомплиментарным высказыванием в адрес режиссёра Майкла Бэя.
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Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя фотографии
Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя фотографии
Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя фотографии
Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя фотографии
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