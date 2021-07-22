Меган Фокс рассказала о причинах отказа от алкоголя

На днях 35-летняя Меган Фокс
дала интервью изданию «WhoWhatWear», во время которого рассматривала и комментировала свои фотографии с красных дорожек. Актриса остановилась на снимке с премии «Золотой глобус» 2009 года и призналась, что это событие послужило точкой отсчёта её новой трезвой жизни.
Как оказалось, во время церемонии вручения премии Меган перебрала со спиртным и неподобающе себя вела. Свидетелями происходящего стали её соседи по столику – актриса Блейк Лайвли
и братья Джонас.
«На «Золотом глобусе» всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского «Moët». Я тогда выпила несколько бокалов. И после этого я не пью. Тогда я вела себя агрессивно, сказала кучу дерьма, которого мне не следовало бы говорить на ковровой дорожке после этого»
, — призналась Фокс.
Актриса добавила, что дорого заплатила за выходку: «У меня было много неприятностей из-за того, что я сказала на красной дорожке в тот вечер. Не помню, почему я это наговорила, но знаю, что было такое»
. Вероятно, под неприятностями актриса имеет в виду увольнение из третьей части франшизы о «Трансформерах»
, которое последовало
за её некомплиментарным высказыванием в адрес режиссёра Майкла Бэя
.
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