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Дайджест от 19.07.2021
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Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров

22 июля
2021 год

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22 июля 2021
Актриса Елена Папанова рассказала о своём увольнении из Театра им. Ермоловой в связи с «незадействованностью». Елена не раз просила худрука Олега Меньшикова дать ей роли в спектаклях, однако получала отказы.

Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров

«Когда Олег Евгеньевич пришел, я была занята в старом репертуаре. Постепенно эти спектакли снимались, я и другие артисты выводились из репертуара. Я несколько раз к нему [Меньшикову] обращалась, просила работу, но мне было сказано: «Ты понимаешь, у нас приходят другие режиссеры. Они сами выбирают артистов, и я не могу тебя им навязывать». Потом я как-то набралась наглости, пришла к нему с пьесой, на что мне сказали, что «нельзя», — поделилась актриса в интервью «Газете.Ру».

В отделе кадров театра информацию об увольнении 22 сотрудников назвали «неверной». Тем не менее, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова заявила о намерении труппы бороться с несправедливым решением. Известно, что увольнение грозит актёрам, которые служат в театре 30-40 лет и скоро должны выйти на пенсию. Официального уведомления пока нет, однако неделю назад работники получили письмо о сокращении штата в связи «со сложной экономической ситуацией».
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Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров фотографии
Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров фотографии
Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров фотографии
Скандал в Театре им. Ермоловой: Елена Папанова раскрыла причину массового увольнения актёров фотографии
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