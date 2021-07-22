Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет

69-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн
, осужденный за сексуальное насилие и многочисленные домогательства, снова предстанет перед судом. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью для Fox News.
Вайнштейна экстрадировали в Калифорнию для предъявления новых обвинений по делу о пяти изнасилованиях женщин в отеле Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год. Независимо от решения суда продюсеру придётся вернуться в Нью-Йорк и отбыть там до конца 23-летний срок.
Напомним, что первые обвинения в адрес голливудского продюсера прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Помимо молодых актрис и подчиненных Вайнштейна заявления в адрес продюсера сделали Эшли Джадд
, Гвинет Пэлтроу
и Сальма Хайек
.
обсуждение >>