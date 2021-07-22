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Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет

22 июля
2021 год

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22 июля 2021
69-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальное насилие и многочисленные домогательства, снова предстанет перед судом. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью для Fox News.

Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет

Вайнштейна экстрадировали в Калифорнию для предъявления новых обвинений по делу о пяти изнасилованиях женщин в отеле Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год. Независимо от решения суда продюсеру придётся вернуться в Нью-Йорк и отбыть там до конца 23-летний срок.

Напомним, что первые обвинения в адрес голливудского продюсера прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Помимо молодых актрис и подчиненных Вайнштейна заявления в адрес продюсера сделали Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
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Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет фотографии
Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет фотографии
Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет фотографии
Харви Вайнштейну грозит продление тюремного срока до 140 лет фотографии
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