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Михаил Боярский переболел коронавирусом после прививки

23 июля
2021 год

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23 июля 2021
Недавно попавший в больницу народный артист России Михаил Боярский вернулся домой. Об этом рассказал его сын Сергей Боярский в своём инстаграме.

Михаил Боярский переболел коронавирусом после прививки

Сын актёра подтвердил информацию о госпитализации отца, а также добавил, что Михаил Сергеевич сейчас чувствует себя гораздо лучше и находится дома. Боярский младший также добавил, что его отец переболел коронавирусом в лёгкой форме.

«Папа находится дома… Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит «Спутником» в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит».
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Михаил Боярский переболел коронавирусом после прививки фотографии
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Михаил Боярский переболел коронавирусом после прививки фотографии
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