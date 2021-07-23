Михаил Боярский переболел коронавирусом после прививки

Недавно попавший в больницу
народный артист России Михаил Боярский
вернулся домой. Об этом рассказал его сын Сергей Боярский в своём инстаграме
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Сын актёра подтвердил информацию о госпитализации отца, а также добавил, что Михаил Сергеевич сейчас чувствует себя гораздо лучше и находится дома. Боярский младший также добавил, что его отец переболел коронавирусом в лёгкой форме.
«Папа находится дома… Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит «Спутником» в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит».
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