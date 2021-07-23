Светлана Бондарчук рассказала, на что ей не хватает денег

Светлана Бондарчук стала гостьей YouTube-шоу на канале Fametime TV. Во время интервью она рассказала о своих пристрастиях и призналась, что постоянно нуждается в увеличении своего дохода.
Бондарчук заявила, что её YouTube-шоу приносит больше прибыли, чем работа в глянцевом журнале, которому она посвятила 15 лет. Бондарчук отметила, что у неё есть автомобиль Porsche и просторный дом, правда, ей этого недостаточно. Светлана мечтает о жилье у моря, а также микроавтобусе Mercedes, который стоит несколько миллионов.
«Человеку никогда не бывает достаточно. Я обожаю отдыхать на лодке, для меня это лучший отдых. Мне нравится большая лодка от 40 метров».
Светлана с грустью сообщила, что пока не может приобрести подобное судно, зато похвасталась, что в её окружении много владельцев яхт, соответственно, она всегда получает приглашения на борт.
«Я вообще восхищаюсь, сколько у нас сейчас богатых людей. Все наши друзья, смотришь на их отдых и думаешь: «Как круто!»
Конечно, как добавила сама Бондарчук, она не всегда была состоятельной женщиной, однако и в юности Бондарчук, к счастью, не знала, что такое бедность. Её родители хорошо зарабатывали, жили в центре Москвы.
«Семья была вполне обеспеченной. Мы не были какими-то мегабогатыми, но у нас все было. Мама работала в НИИ, папа — инженером, отчим тоже. Оба периодически ездили за границу по своим каким-то делам, привозили модные вещи. Джинсы, модные футболки у меня были всегда».
Родители заботились о том, чтобы она хорошо выглядела, и давали ей крупные суммы на обновки.
«Допустим, я хотела какой-то маленький полушубок. Мне бабушка дала две тысячи рублей. Это тогда огромные деньги! Нельзя сказать, что я шиковала, но и не бедствовала».
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