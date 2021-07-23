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Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии

23 июля
2021 год

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23 июля 2021
Иван Охлобыстин сообщил, какую работу в колонии выполняет его друг и коллега Михаил Ефремов. Слова Охлобыстина передаёт портал «РИА Новости».

Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии

Охлобыстин заявил, что Ефремов не выбрал для себя «клубную должность». Иван также подчеркнул, что его коллега является очень совестливым человеком.

«Он делает молнии, он не пошёл на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и всё то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью».

Актёр отметил, что Ефремов хорошо выглядит и имеет возможность общаться с близкими. Охлобыстин сожалеет, что его друг освободится уже будучи пенсионером и не успеет сделать для театра всего, что мог бы за годы заключения. Об этом коллега и друг Михаила Ефремова уже рассуждал ранее.

«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил».
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Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии фотографии
Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии фотографии
Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии фотографии
Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова в колонии фотографии
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