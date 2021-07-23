Фёдор Добронравов прокомментировал уход из Театра Сатиры

Фёдор Добронравов
прокомментировал своё увольнение из Театра Сатиры
, в котором проработал 17 лет. Слова артиста приводит издание «Собеседник.RU
».
Многие предположили, что уход актёра связан с тем, что Добронравов хотел повышения и был намерен стать художественным руководителем театра, однако такой план не сработал. Сам артист данную информацию опроверг.
«Нет, да вы что?! Я никогда этого не хотел, я — артист, ведомый человек, а худрук должен быть волевым, строгим. Если ко мне женщина-актриса придет и заплачет, я всё отдам: и своё, и чужое. Я привык исполнять то, что скажет режиссер».
Сейчас Фёдор Викторович периодически появляется в МХТ имени Чехова
, где играет в антрепризных спектаклях. На днях артист закончил работать над новым сезоном сериала «Сваты
».
«Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец. То, как мы снимали этот сезон, — безумие. Я надеюсь, что наступят времена, когда мы сможем спокойно передвигаться и работать».
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