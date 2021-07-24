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Дайджест от 19.07.2021
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Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя

24 июля
2021 год

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24 июля 2021
В одном из свежих интервью 35-летняя голливудская актриса Меган Фокс рассказала, почему 12 лет назад перестала пить алкоголь. Причиной отказа стало её скандальное поведение на красной дорожке солидной кинопремии. Кино-Театр.Ру решил вспомнить о других звёздах кино, которые имели серьёзные проблемы со спиртным, но вовремя осознали свою зависимость.

Татьяна Догилева

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Татьяна Догилева

Народная артистка России Татьяна Догилева смогла сказать алкоголю «нет» в последний момент, когда полностью потеряла контроль над своей жизнью и постоянно срывала съёмки. Хроническая депрессия, кризис в карьере и проблемы в семейной жизни довели Татьяну до отчаяния.

«Вокруг женского алкоголизма существует много мифов. Говорят, что он тихий, незаметный, что до поры он не мешает жить. Это неправда. Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла. Когда меня привозили в жутком состоянии к врачам, они смотрели на меня и говорили: «Это уже не похмелье, а наркотическая ломка». Чувствовала я себя соответствующе, но сама сделать ничего не могла», - рассказывала актриса в интервью изданию «КП»

Актриса призналась, что оказалась бессильна в борьбе с тяжёлым недугом и после очередного срыва, который случился в 2010 году, сама попросила родных отправить её в психиатрическую клинику. Догилева не скрывает, что частые рецидивы алкогольной зависимости преследуют её до сих пор, однако актриса старается сохранять трезвость и быть примером для многих женщин, страдающих от серьёзных форм зависимости.

«Мне вообще нельзя прикасаться к спиртному. Иначе всё, срыв будет очень тяжелым...Я же человек старой закалки, малых доз не признаю. В итоге день рождения я встретила в психушке. Я сама туда попросилась, как и несколько лет назад, когда в буквальном смысле лезла на стенку от депрессии».

Пётр Мамонов

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Пётр Мамонов

Покойный актёр и музыкант, сооснователь рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов перестал злоупотреблять алкоголем из-за страха перед «грехом». «Чтобы с грехом расстаться, надо его возненавидеть. Я тему пьянства, наркоты теперь ненавижу. Это не означает, что я такой чистюля и, условно говоря, не мог бы вчера напиться. Но даже если такое со мной случается, я это ненавижу.
Разумный человек всегда побаивается Бога. И в данном случае я боюсь не водки, а греха. Если бы я мог, как Олег Иванович Янковский, царствие ему небесное, выпивать после съёмок каждый вечер соточку виски. Он прекрасно себя чувствовал и не был алкоголиком. Я так не умею. Сразу пью литр и всё такое. Зачем? Мне становится от этого хуже. И неприятно об этом ни вспоминать, ни разговаривать на данную тему», – признался Мамонов в интервью изданию «Известия».

Впрочем, артист не стал полностью отказываться от алкоголя. В своём последнем интервью Мамонов, принимая у себя в загородном доме Ксению Собчак, предложил съёмочной группе выпить с ним немного вина. Однако когда речь зашла об оправдании алкоголизма как побега от невыносимой реальности, Пётр Николаевич снова обратился к библейской тематике: «Это бесовский плен. Бес мне говорил: «Давай, Петро, ты у нас поэт, ты у нас тонкий, ты у нас выпиваешь из-за того, что тебе невмоготу этот ужасный мир».

Лариса Гузеева

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Лариса Гузеева

Актриса начала выпивать ещё в молодости, когда первый раз вышла замуж. В эфире одного из выпусков передачи «Давай поженимся!» Лариса рассказала о первом муже-алкоголике, который не раз поднимал на неё руку, будучи в состоянии измененного сознания. Гузеева не смогла помочь мужу в борьбе с зависимостью, зато сама пристрастилась к спиртному.

«Крыша едет от алкоголя и определённого образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила! Я была поганой, грязной. Когда бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел на мне и бил меня гантелей по виску. До этого дрались и потом мирились. И вот когда я поняла, что один удар был сильнее других, я сказала: «Господи, выживу, уйду». Я пошла, вылечилась и сказала: «Я больше так жить не буду», — вспоминает актриса.

Но даже после развода Гузеева не смогла до конца искоренить тягу к спиртному. Второй муж Гузеевой знал про пагубную привычку супруги, но помочь ничем не мог - актриса то и дело прикладывалась к «заначкам». Помог случай. Однажды поздно вечером Лариса возвращалась домой пьяная, и её чуть не убили в подворотне. Тогда актриса второй раз пообещала себе, что если выживет, то обязательно бросит пить. К счастью, третьего раза ждать не понадобилось.

Брэд Питт

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Брэд Питт

Брэд Питт отказался от алкоголя после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод. Поводом для разрыва отношений стал случай в частном самолете, детали которого до сих пор неизвестны. Никто доподлинно не знает, что тогда случилось, однако, есть версия, что перебравший спиртного актер вёл себя агрессивно по отношению к одному из сыновей.

«Я не могу припомнить ни одного дня, с тех пор как выпустился из колледжа, чтоб я не выпил что-то или не выкурил косяк, или что-нибудь ещё…Я правда очень счастлив, что мне удалось завязать со всем этим. Ну то есть, я перестал употреблять все, кроме алкоголя, когда у меня появилась семья. Но даже за этот последний год, знаете, были вещи, с которыми я не справлялся. Я очень много бухал. Честно говоря, я бы русского перепил с его же водкой. Я был профессионалом в этом деле», – признался актёр в интервью журналу «GQ».

В 2017 году Брэд Питт наконец признал алкогольную зависимость и начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Однако не собрания избавили актера от пристрастия к спиртному. Артист поборол алкоголизм с помощью актера Брэдли Купера, о чём сообщил со сцены во время вручения премии Национальной ассоциации кинокритиков в США в 2020 году. Впрочем, как именно Брэдли помог ему в борьбе с алкогольной зависимостью, Питт не уточнил.

Дрю Бэрримор

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Дрю Бэрримор

Тяжелое детство Дрю Бэрримор стало причиной множества травм и пагубных привычек актрисы. Её отец, актер Джон Бэрримор, страдал от алкоголизма и ушёл от жены, когда малышка ещё не родилась. В одиночку мать актрисы не справилась со свалившейся на неё ответственностью – Джейд заставляла малышку зарабатывать деньги съёмками в рекламе и постоянно таскала её по ночным клубам. Там юная Дрю пристрастилась к алкоголю и наркотикам, после чего уже в 14 лет впервые оказалась в реабилитационной клинике. Через полтора года девушка добилась официального разрешения суда жить отдельно от матери. Актриса откровенно призналась в тяжелых формах зависимости в 1990 году, когда в свет вышла её автобиография «Маленькая потерянная девочка». Стоит отметить, что бурная юность и суровые уроки жизни не помешали Дрю заняться производством именного вина. Здоровье здоровьем, а бизнес есть бизнес.

Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
фото: Дрю Бэрримор


Алкогольная зависимость – весьма распространённая проблема в сфере шоу-бизнеса. В эпицентрах алкогольных скандалов оказывались Александр Домогаров, Иван Охлобыстин, Михаил Ефремов, Джим Керри, Зак Эфрон, Роберт Дауни-младший, Дэниэл Рэдклифф, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Юэн Макгрегор, Колин Фаррелл и многие-многие другие звёзды отечественного и зарубежного кинематографа.
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Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя фотографии
Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя фотографии
Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя фотографии
Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя фотографии
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