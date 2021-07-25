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25 июля 2021
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Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
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25 июля 2021
22 июля в московском театре «Crave» состоялась российская премьера сериала
«Плохой доктор»
с
Джошуа Джексоном
,
Алеком Болдуином
и
Кристианом Слейтером
в главных ролях. В основу сериала легла реальная история американского нейрохирурга
Кристофера Данча
, известного под прозвищем Доктор Смерть.
Данч был совершенно профнепригоден, что не помешало ему провести свыше 30 операций, подавляющее большинство которых повлекли за собой тяжелые увечья или смерть пациентов
.
Первыми оценить сериал смогли
Настасья Самбурская
,
Ирина Апексимова
,
Олеся Судзиловская
,
Алика Смехова
и другие.
фото: Алика Смехова
фото: Виктория Дайнеко
фото: Олеся Судзиловская
фото: Настасья Самбурская
Сериал
«Плохой доктор» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko
.
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