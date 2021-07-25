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Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова

25 июля
2021 год

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25 июля 2021
22 июля в московском театре «Crave» состоялась российская премьера сериала «Плохой доктор» с Джошуа Джексоном, Алеком Болдуином и Кристианом Слейтером в главных ролях. В основу сериала легла реальная история американского нейрохирурга Кристофера Данча, известного под прозвищем Доктор Смерть. Данч был совершенно профнепригоден, что не помешало ему провести свыше 30 операций, подавляющее большинство которых повлекли за собой тяжелые увечья или смерть пациентов.

Первыми оценить сериал смогли Настасья Самбурская, Ирина Апексимова, Олеся Судзиловская, Алика Смехова и другие.

Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
фото: Алика Смехова

Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
фото: Виктория Дайнеко

Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
фото: Олеся Судзиловская

Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова
фото: Настасья Самбурская

Сериал «Плохой доктор» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
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Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова фотографии
Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова фотографии
Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова фотографии
Врачебная халатность: Ирина Апексимова, Настасья Самбурская и Алика Смехова фотографии
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