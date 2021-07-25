У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок

47-летний Сергей Безруков и его 37-летняя супруга Анна Матисон за пять лет семейной жизни не на шутку увлеклись детоводством. На днях у пары родился третий общий ребёнок, которому дали имя Василий. Эту радостную новость Сергей сообщил соотечественникам посредствам соцсетей, опубликовав фотографию из родильного бокса. Сергей, как любой уважающий себя ультра-современный отец, присутствовал при родах и поддерживал Анну.
У Сергея также есть внебрачные дети от петербургской актрисы Кристины Смирновой, с которой он познакомился во время съёмок сериала «Есенин». На момент рождения 13-летней Саши и 10-летнего Ивана Безруков ещё состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой.
обсуждение >>