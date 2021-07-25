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У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок

25 июля
2021 год

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25 июля 2021
47-летний Сергей Безруков и его 37-летняя супруга Анна Матисон за пять лет семейной жизни не на шутку увлеклись детоводством. На днях у пары родился третий общий ребёнок, которому дали имя Василий. Эту радостную новость Сергей сообщил соотечественникам посредствам соцсетей, опубликовав фотографию из родильного бокса. Сергей, как любой уважающий себя ультра-современный отец, присутствовал при родах и поддерживал Анну.

У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок

О третьей беременности Анны стало известно 1 июля, когда актёр опубликовал снимок с женой, сделанный во время съёмок в Сочи. Сергей и Анна поженились в 2016 году и сразу же стали продолжаться во времени и пространстве - помимо новорождённого Василия пара воспитывает пятилетнюю Машу и двухлетнего Степана.

У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок
фото: Анна Матисон и Сергей Безруков

У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок
фото: Сергей с детьми Степаном и Машей

У Сергея также есть внебрачные дети от петербургской актрисы Кристины Смирновой, с которой он познакомился во время съёмок сериала «Есенин». На момент рождения 13-летней Саши и 10-летнего Ивана Безруков ещё состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой.
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У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок фотографии
У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок фотографии
У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий ребёнок фотографии
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