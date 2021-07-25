Эмилия Кларк написала комикс про мать-одиночку, обретающую суперсилы во время менструации

«Итак, последние два года я трудилась над созданием комикса. И держала это втайне. Он называется «Мать безумия», и меня распирает от гордости. Моя героиня Майя - дерзкая мать-одиночка и супергероиня. Она смешная, свирепая и в то же время она самая обычная женщина, которая пытается разобраться с бардаком в своей жизни. С помощью кое-каких полезных женских сил…Более женской и сказочной истории и не придумаешь».
В своём анонсе Эмилия сохранила главную интригу - какие именно силы помогают Майе справляться с трудностями в жизни. Оказалось, что героиня обретает суперсилу во время менструации: она может увеличивать грудь, становиться невидимкой и даже задействовать волосы из подмышек…Ну, примерно как Человек-паук управляет своей паутиной. На первой обложке героиня комикса изображена в балаклаве – так Эмилия решила отдать дань уважения российской панк-группе Pussy Riot. Впрочем, впоследствие комикс обзавёлся несколькими альтернативными обложками. Проиллюстрировала комикс Лейла Лиц, а соавтором истории выступила писательница Маргерит Беннет.
Релиз комикса состоялся 21 июля 2021 года. В эфире «Шоу Келли и Райана» актриса подробно рассказала о своём проекте, который, по её мнению, должен помочь в борьбе со стигматизацией женского тела. И помочь самим женщинам избавиться от стыда за естественные процессы, происходящие с их телом.
«Я смотрела на всех этих невероятных, сказочных чудо-женщин в комиксах и фильмах, на которых я росла. Тогда я подумала, как было бы круто написать историю про супергероиню, которая не безупречна. Которая будет как я, как знакомые мне люди, как реальный человек. Я достигла возраста, в котором многие мои друзья уже обзавелись детьми. И образ матери-одиночки ассоциируется у меня с супергеройством. Если вы расскажете людям о том, с чем матерям-одиночкам приходится справляться ежедневно, они быстро придут к выводу, что эти женщины должны обладать сверхъестественной силой и выносливостью, чтобы выдерживать такую нагрузку. Поэтому я подумала, почему бы не сделать это? Давайте сделаем героиню матерью-одиночкой, которая черпает свои силы из собственного менструального цикла - явления, которое мы, женщины, и сами-то в себе не очень любим. И откровенно стыдимся, каждый раз покупая тампоны в магазине. Так что началось всё с этой идеи: «Не будет ли это забавно, написать такую историю?» Я села и на 50 страницах расписала каждого персонажа и все сюжетные перипетии», – рассказала Кларк.
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