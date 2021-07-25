«Кто-то во время пандемии затеял переезд, а кто-то сменил пол»: Томми Дорфман стал транс-женщиной

В трансгендерном полку прибыло. 29-летний Томми Дорфман, известный по ролям в сериалах «13 причин почему» и «С любовью, Виктор», рассказал о смене пола в интервью журналу «Time». Актёр признался, что уже год идентифицирует себя как транс-женщина.
«Я очень много лет хотела начать переход, просто не могла. Было страшно пускаться в это путешествие, особенно в начале карьеры», - призналась Томми. «Я всегда чувствовала себя невероятно женственной. Чтобы это не значило. Поэтому у меня нет желания хоронить «старую» версию себя и говорить о том, что я «феникс, восставший из пепла». Ко мне это совершенно не относится. Я не стала другим человеком. У меня даже имя прежнее. Я люблю своё имя и хочу его сохранить. И я горжусь тем, каким человеком я была».
Публикуя фотографии из фотосессии для «Time» в Инстаграме, Томми выразила особую благодарность представителям транс-сообщества: «Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошёл этот путь, сломал преграды и рискнул своей жизнью, чтобы жить по настоящему и не притворяться. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить, любить себя и занять место в этом мире».
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