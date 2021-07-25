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Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета

25 июля
2021 год

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25 июля 2021
Об увольнении из Театра им. Моссовета народного артиста РФ Виктора Сухорукова стало известно 6 июля 2021 года. В недавнем интервью изданию «7дней» Виктор Сухоруков поделился подробностями конфликта, побудившего его уволиться после 12 лет службы. Актёр признался, что не смог смириться с «безобразием, позором и отсутствием театрального духа» в спектакле Юрия Ерёмина «Странник», в котором ему досталась главная роль.

Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета
фото: Странник

«Когда-то режиссёр Юрий Ерёмин пригласил меня играть царя. Он же меня и «угробил» спектаклем «Странник», который мы выпустили в этом году. Я честно дошёл до конца – сыграл премьеру, хотя и убежал с поклонов. Просто не смог выйти к зрителям, настолько мне было стыдно», – признался Виктор. «Пьеса мне понравилась. Но режиссёр её переписал и сделал инсценировку по мотивам. И мотивы были неудачные. Меня он не слышал, обижал», - уточнил Сухоруков.

Однако капризничать и хлопать дверьми раньше времени актёр не стал. Виктор отметил, что для него важны аккуратность и дисциплинированность в работе, а уход из спектакля на этапе репетиций выглядел бы как «самонадеянный выпендреж».

В этом же интервью Виктор Сухоруков пожаловался на ригидность собственного характера: «Вообще нынешний год телёнка для меня какой-то разрушительный. Причём разрушения идут от моих собственных рук. Я ухожу из театра, с кем-то конфликтую, чем-то недоволен, раздражён. Самим собой, в первую очередь. Ведь приспособиться можно ко всему – не только привыкнуть, но и пристроиться, приладиться. Но я не хочу».
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Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета фотографии
Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета фотографии
Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета фотографии
Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета фотографии
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