Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета

Об увольнении из Театра им. Моссовета народного артиста РФ Виктора Сухорукова стало известно 6 июля 2021 года. В недавнем интервью изданию «7дней» Виктор Сухоруков поделился подробностями конфликта, побудившего его уволиться после 12 лет службы. Актёр признался, что не смог смириться с «безобразием, позором и отсутствием театрального духа» в спектакле Юрия Ерёмина «Странник», в котором ему досталась главная роль.
фото: Странник
«Когда-то режиссёр Юрий Ерёмин пригласил меня играть царя. Он же меня и «угробил» спектаклем «Странник», который мы выпустили в этом году. Я честно дошёл до конца – сыграл премьеру, хотя и убежал с поклонов. Просто не смог выйти к зрителям, настолько мне было стыдно», – признался Виктор. «Пьеса мне понравилась. Но режиссёр её переписал и сделал инсценировку по мотивам. И мотивы были неудачные. Меня он не слышал, обижал», - уточнил Сухоруков.
Однако капризничать и хлопать дверьми раньше времени актёр не стал. Виктор отметил, что для него важны аккуратность и дисциплинированность в работе, а уход из спектакля на этапе репетиций выглядел бы как «самонадеянный выпендреж».
В этом же интервью Виктор Сухоруков пожаловался на ригидность собственного характера: «Вообще нынешний год телёнка для меня какой-то разрушительный. Причём разрушения идут от моих собственных рук. Я ухожу из театра, с кем-то конфликтую, чем-то недоволен, раздражён. Самим собой, в первую очередь. Ведь приспособиться можно ко всему – не только привыкнуть, но и пристроиться, приладиться. Но я не хочу».
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