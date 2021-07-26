39-летняя Кирстен Данст
стала мамой во второй раз. Журналистам удалось узнать об этом случайно – они подловили актрису и её возлюбленного Джесси Племонса
во время прогулки с малышом. Никаких официальных заявлений пара не давала.
По данным СМИ, у Кирстен и Джесси родился сын. Произошло это, вероятнее всего, в начале июня. Других подробностей пока нет.
О второй беременности Данст стало известно в марте этого года, когда она, не скрывая своего положения, появилась на обложке журнала «W»
.
Кирстен Данст и Джесси Племонс вместе уже 5 лет. Они познакомились на съемочной площадке сериала «Фарго»
, через год они обручились, однако свадьбу играть не торопятся. Вместе они воспитывают сына Энниса, которому в этом году исполнится 3 года.
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