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39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз

26 июля
2021 год

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26 июля 2021
39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз. Журналистам удалось узнать об этом случайно – они подловили актрису и её возлюбленного Джесси Племонса во время прогулки с малышом. Никаких официальных заявлений пара не давала.

39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз

По данным СМИ, у Кирстен и Джесси родился сын. Произошло это, вероятнее всего, в начале июня. Других подробностей пока нет.

О второй беременности Данст стало известно в марте этого года, когда она, не скрывая своего положения, появилась на обложке журнала «W».

39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз

Кирстен Данст и Джесси Племонс вместе уже 5 лет. Они познакомились на съемочной площадке сериала «Фарго», через год они обручились, однако свадьбу играть не торопятся. Вместе они воспитывают сына Энниса, которому в этом году исполнится 3 года.

39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз
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39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз фотографии
39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз фотографии
39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз фотографии
39-летняя Кирстен Данст стала мамой во второй раз фотографии
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