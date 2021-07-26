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Дайджест от 19.07.2021
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«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка

26 июля
2021 год

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26 июля 2021
В начале июня Марина Зудина подтвердила слухи о том, что у её сына Павла Табакова есть внебрачный ребенок. Она опубликовала в Инстаграме фотографию с крестин внучки, а в комментарии рассказала, что в прошлом году у Павла и актрисы Софьи Синицыной родилась дочь Миа.

«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка
фото: Павел Табаков с сестрой Марией

«Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко. И даты Рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все. Мы счастливы!», - написала Зудина.

Сам Павел, в свою очередь, комментариев по этому поводу никаких не давал. Однако недавно в интервью изданию «Аргументы и факты» он рассказал, в каких отношениях находится с матерью своего ребенка.

«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка

«Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех – мы дружим, но не живём вместе», - сказал Табаков.

Актер признался, что не хотел бы афишировать подробности своей личной жизни. Его больше привлекает «затворнический» образ жизни.

«В этом смысле для меня, наверное, идеалом является актер Дэниел Дей-Льюис, о котором ничего не известно и которого ценят только по его ролям. Это моя мечта – чтобы меня оценивали только по моим работам, а не по моей личной жизни».
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«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка фотографии
«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка фотографии
«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка фотографии
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