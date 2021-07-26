Дженнифер Лопес подтвердила роман с Беном Аффлеком

Это официально! В день своего рождения Дженнифер Лопес
опубликовала неоспоримое доказательство того, что они с Беном Аффлеком
снова вместе. Актриса выложила фото в своем Инстаграм-аккаунте, где влюбленные нежно целуются.
Слухи об их воссоединении
начали ходить еще в мае, сразу после расставания
Дженнифер Лопес с 45-летним Алексом Родригесом
. Никаких комментариев актёры по этому поводу не давали, однако здесь и без слов всё ясно – история «Беннифер» получила свое продолжение. Судя по фото и видео, своё 52-летие Джей Ло решила отметить на яхте в компании своего возлюбленного
. Позже в сети появились фотографии из ресторана L'Opera в Сен-Тропе, где Бен и Дженнифер продолжили отмечать день рождения артистки.
Бен и Дженнифер воссоединились спустя 17 лет. Тогда, в 2002 году, Аффлек и Лопес были одной из самых популярных пар Голливуда. Поклонники прозвали их союз «Беннифер» и внимательно следили за их отношениями. Влюбленные даже собирались пожениться, однако отменили свадьбу за один день до торжества. Оказывается, одной из причин расставания Бена и Дженнифер стала совместная работа в фильме «Джильи»
, где влюбленные сыграли главные роли. Картина получила очень много плохих отзывов и антинаград. Наряду с личными проблемами это стало сильным ударом по их отношениям.
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