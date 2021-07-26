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Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие

26 июля
2021 год

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26 июля 2021
Выступая на мероприятии One Young World, Пэрис Хилтон призвала всех людей, переживших жестокое обращение в детстве, рассказать о своем опыте, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие

В феврале этого года Пэрис заявила, что она «ежедневно подвергалась психологическому и физическому насилию», когда училась в школе-интернате. С тех пор она выступает за ужесточение правил в сфере образования, которые непосредственно касаются ментального здоровья учащихся.

Пэрис заметила, что очень важно использовать собственный голос.

«Для меня это было настолько травматично, что я не говорила об этом в течение 20 лет, потому что то, что я пережила, было настолько ужасным, что я даже не хотела думать, что это было реально».

Она гордится собой, потому что смогла «превратить свою боль в цель». По словам Хилтон, она планирует вывести свою кампанию на федеральный уровень.

«Я даже не догадывалась, что однажды я изменю законы, которые коснутся стольких детей. Я просто знаю, что я, будучи маленькой девочкой, гордилась бы женщиной, которой я являюсь сегодня».
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№ 1
Мария Аламова (Москва)   26.07.2021 - 10:08
Грустно каждый раз слышать такие истории читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие фотографии
Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие фотографии
Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие фотографии
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