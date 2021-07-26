Пэрис Хилтон поддержала детей, переживших насилие

Выступая на мероприятии One Young World
, Пэрис Хилтон
призвала всех людей, переживших жестокое обращение в детстве, рассказать о своем опыте, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
В феврале этого года Пэрис заявила, что она «ежедневно подвергалась психологическому и физическому насилию»
, когда училась в школе-интернате. С тех пор она выступает за ужесточение правил в сфере образования, которые непосредственно касаются ментального здоровья учащихся.
Пэрис заметила, что очень важно использовать собственный голос.
«Для меня это было настолько травматично, что я не говорила об этом в течение 20 лет, потому что то, что я пережила, было настолько ужасным, что я даже не хотела думать, что это было реально».
Она гордится собой, потому что смогла «превратить свою боль в цель»
. По словам Хилтон, она планирует вывести свою кампанию на федеральный уровень.
«Я даже не догадывалась, что однажды я изменю законы, которые коснутся стольких детей. Я просто знаю, что я, будучи маленькой девочкой, гордилась бы женщиной, которой я являюсь сегодня».
обсуждение >>