Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным

Несмотря на то, что Бурляев ещё ребенком сыграл в таких шедеврах, как «Андрей Рублев» и «Иваново детство», в 90-е Николай стал сокращать творческую активность. Сейчас он практически не появляется на экранах. На это, как оказалось, есть своя причина.
«Сериалы наши гнусные, бездарные, а наше кино — омерзительно. Есть, конечно, десяток фильмов, которые не стыдно смотреть. Все остальное — это понижение духовного уровня нашего народа. Это предательство того, чего добился Тарковский, Шукшин, Бондарчук. Кино стало товаром».
Обнищание кинематографа во многом связано с теми людьми, которые занимаются искусством. По словам Бурляева, в советское время и актёры, и режиссёры, и сценаристы были безумно влюблены в свое дело. Именно поэтому отдавались ему со всей страстью.
Николай Петрович уверен, что достиг в любимой профессии максимума, и современное кино уже ничего ему дать не может. Именно поэтому сейчас, в возрасте 74 лет, он предпочитает тратить время на общение с близкими, встречи с друзьями и единомышленниками. Безусловно, Николай Петрович задумывается о неизбежном конце жизни, но совершенно не боится смерти.
«Я там был. В 25 лет я покидал тело и видел, что будет после смерти. Это такой океан духа, который невозможно описать словами! У меня нет страха смерти. Там лучше, чем здесь».
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