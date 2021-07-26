Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 19.07.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным

26 июля
2021 год

Лайфстайл >>
26 июля 2021
Николай Бурляев стал гостем YouTube-канала «Ещёнепознер». Артист жёстко высказался в адрес современных кинематографистов.

Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным

Несмотря на то, что Бурляев ещё ребенком сыграл в таких шедеврах, как «Андрей Рублев» и «Иваново детство», в 90-е Николай стал сокращать творческую активность. Сейчас он практически не появляется на экранах. На это, как оказалось, есть своя причина.

«Сериалы наши гнусные, бездарные, а наше кино — омерзительно. Есть, конечно, десяток фильмов, которые не стыдно смотреть. Все остальное — это понижение духовного уровня нашего народа. Это предательство того, чего добился Тарковский, Шукшин, Бондарчук. Кино стало товаром».

Обнищание кинематографа во многом связано с теми людьми, которые занимаются искусством. По словам Бурляева, в советское время и актёры, и режиссёры, и сценаристы были безумно влюблены в свое дело. Именно поэтому отдавались ему со всей страстью.

Николай Петрович уверен, что достиг в любимой профессии максимума, и современное кино уже ничего ему дать не может. Именно поэтому сейчас, в возрасте 74 лет, он предпочитает тратить время на общение с близкими, встречи с друзьями и единомышленниками. Безусловно, Николай Петрович задумывается о неизбежном конце жизни, но совершенно не боится смерти.

«Я там был. В 25 лет я покидал тело и видел, что будет после смерти. Это такой океан духа, который невозможно описать словами! У меня нет страха смерти. Там лучше, чем здесь».

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Аламова (Москва)   26.07.2021 - 10:09
Ну, к сожалению, актер во многом прав читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне
«Кинематографический бог» и невозвращенец
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Сергей БондарчукНиколай БурляевАндрей ТарковскийВасилий Шукшин
фильмы
Андрей РублёвИваново детство

фотографии >>
Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным фотографии
Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным фотографии
Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным фотографии
Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Круглосуточные тусовщики»

Скорбим

Зинаида Пасютина
24 июля ушла из жизни актриса, театральный педагог Зинаида Пасютина.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Мария Куркова
Александр Лойе
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Фредерик Дифенталь
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Алиса Тальони
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен