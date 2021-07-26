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Дайджест от 19.07.2021
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Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта

26 июля
2021 год

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26 июля 2021
У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC News.

Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта

Судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку, отстранили от дела. Затем Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд. Согласно данным западных СМИ, Удеркирка посчитали пристрастным, так как он имел деловые отношения с адвокатами Питта и скрыл это:

«Это было этическим нарушением, которое может поставить под сомнение способность судьи быть беспристрастным».

Представитель Питта заявил, что все дело в «технических формальностях».

«Факты не изменились. Существует невероятное количество фактических доказательств, которые привели судью и многих экспертов, давших показания, к четкому выводу о том, что лучше всего отвечает интересам детей. Мы продолжим делать то, что необходимо по закону, основываясь на подробных выводах о том, что лучше для детей».

Теперь судебную тяжбу за пятерых несовершеннолетних детей звезд придётся возобновить. Старший сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс, по закону в опеке уже не нуждается.
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№ 1
Мария Аламова (Москва)   26.07.2021 - 10:17
Господи, отстаньте уже от несчастного Питта читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта фотографии
Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта фотографии
Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта фотографии
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