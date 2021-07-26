Анджелина Джоли сможет вновь отсудить детей у Брэда Питта

У звезды Голливуда Анджелины Джоли
появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта
. Об этом пишет BBC News
.
Судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку
, отстранили от дела. Затем Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд. Согласно данным западных СМИ, Удеркирка посчитали пристрастным, так как он имел деловые отношения с адвокатами Питта и скрыл это:
«Это было этическим нарушением, которое может поставить под сомнение способность судьи быть беспристрастным».
Представитель Питта заявил, что все дело в «технических формальностях»
.
«Факты не изменились. Существует невероятное количество фактических доказательств, которые привели судью и многих экспертов, давших показания, к четкому выводу о том, что лучше всего отвечает интересам детей. Мы продолжим делать то, что необходимо по закону, основываясь на подробных выводах о том, что лучше для детей».
Теперь судебную тяжбу за пятерых несовершеннолетних детей звезд придётся возобновить. Старший сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс, по закону в опеке уже не нуждается.
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