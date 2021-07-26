«Офицеры России» потребовали лишить Лию Ахеджакову звания Народной артистки

Премьера пьесы «Первый Хлеб» на сцене театра «Современник»
обернулась настоящим скандалом. Общественная организация «Офицеры России» направила жалобы по поводу спектакля руководству театра, в Генпрокуратуру РФ и московскую мэрию. «Офицеры» считают, что в пьесе присутствует очень много ненормативной лексики, неприкрытая пропаганда однополой любви, а также (самое вопиющее, по их мнению) оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты потребовали от постановщиков публичных извинений, а также лишения исполнительницы главной роли Лии Ахеджаковой
звания народной артистки.
Именно в монологе бабушки Нурии, героини Лии Ахеджаковой, звучат нелестные высказывания в адрес ветеранов. По сюжету Нурия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказывается на кладбище, где похоронен её муж. Рядом она замечает могилу Героя Советского Союза и ветерана Великой Отечественной войны и обращается к нему:
«Да! Герой ты, вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, "За оборону Киева" там, "За оборону Кавказа" медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? Где оно, наше спокойствие? За***ли вы, прям, со своей войной носитесь! Защитили? И чо? Я вот что-то не поняла! Вы там совсем прип****нутые? Вам сверху ничо не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Снизу, конечно, вы ж там перегасили друг друга…».
Первыми по поводу спектакля высказались на своём сайте «Ветераны России».
«Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков
и польский режиссер спектакля «Первый хлеб» Бениамин Коц
обязаны принести публичные извинения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания Народной артистки Российской Федерации», – заявил Ильдар Резяпов, председатель движения «Ветераны России».
Организация «Офицеры России» предприняла более решительные меры. Её участники обратились с открытым письмом к художественному руководителю театра, которое потом разослали в контролирующие органы. По их мнению, Ахеджакова своим монологом просто плюнула в душу всем ветеранам.
«В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля «Первый хлеб», премьера которого состоялась на сцене вашего театра.
Помимо таких вызывающих удивление фактов, как бесконтрольное и чрезмерное использование актерами, задействованными в постановке, ненормативной лексики и неприкрытая пропаганда однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества, авторы перешли последнюю «красную линию», покусившись на святое – вечную память павших фронтовиков Великой Отечественной войны и даже больше того – Героев Советского Союза, отмеченных высшей наградой страны.
Одна из главных героинь спектакля «Первый хлеб» в исполнении народной артистки России Ахеджаковой Л. М., в своем весьма пространном и пресыщенным безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов.
Представители ветеранского сообщества всегда с уважением относятся к искусству, но пройти мимо такой вопиющей неэтичности, хамства и оскорбления в адрес защитников Отечества не может никто из нас. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву.
Прошу Вас рассмотреть возможность скорректировать данную постановку таким образом, чтобы поберечь нервы и душевное спокойствие членов семей погибших защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, офицерского и ветеранского сообщества, исключив подобные неприемлемые оскорбительные выпады в их адрес. Отдельно информирую Вас, что аналогичные обращения направлены нами в Генеральную прокуратуру РФ и Мэрию Москвы».
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