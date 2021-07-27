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Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой

27 июля
2021 год

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27 июля 2021
Руководство московского театра «Современник» изменило монолог главной героини спектакля «Первый хлеб», которую играет актриса Лия АхеджаковаЭхо Москвы» сообщает, что из монолога артистки убрали нецензурную брань.

Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой

Общественная организация «Офицеры России» ранее пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» руководству театра «Современник», в Генпрокуратуру РФ и мэрию Москвы. Организация заявила, что сцены из постановки оскорбили ветеранов. В частности отметили монолог героини Лии Ахеджаковой. По сюжету персонаж Лии Меджидовны оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Версию такого монолога «Офицеры России» как раз и расценили как оскорбление ветеранов. Члены организации указали и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

Режиссер спектакля Бениамин Коц пояснил изданию «Подъем», что театр не вносил критических правок в спектакль, а просто вернулся к изначальному тексту постановки.

«Я могу сказать, что ничего мы не изменяли. Все было в пьесе так, а в спектакле изначальном было уже изменено».
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Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой фотографии
Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой фотографии
Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой фотографии
Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой фотографии
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