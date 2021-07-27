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Дайджест от 26.07.2021
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Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы

27 июля
2021 год

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27 июля 2021
31-летняя Анастасия Стежко снова одинока. О том, что она развелась с дипломатом Дмитрием Старостиным, актриса рассказала в интервью порталу «7 дней».

Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» не афишировала личную жизнь. Анастасия ради мужа переезжала в Америку, куда его перевели по работе. Недавно артистка вместе с годовалой дочерью Стефанией вернулась в Россию. Поклонники предполагали, что это ненадолго, однако на родину Стежко вернулась окончательно.

Актриса сериала «Молодёжка» рассказала о том, что произошло с её браком.

«В этот день, 19 июля, два года назад мы сыграли в Париже нашу с Димой свадьбу. И по иронии судьбы на сегодня назначен наш официальный развод».

Она подчеркнула, что разрыв не скажется на дочери.

«Мы на всю жизнь останемся родителями нашей дорогой Стеши. И сделаем всё, чтобы она была счастлива и любима».
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№ 1
Мария Аламова (Москва)   27.07.2021 - 09:41
Хочется верить, что все будет мирно для ребенка! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы фотографии
Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы фотографии
Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы фотографии
Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы фотографии
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