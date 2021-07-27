Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы

31-летняя Анастасия Стежко
снова одинока. О том, что она развелась с дипломатом Дмитрием Старостиным, актриса рассказала в интервью порталу «7 дней
».
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки
» не афишировала личную жизнь. Анастасия ради мужа переезжала в Америку, куда его перевели по работе. Недавно артистка вместе с годовалой дочерью Стефанией вернулась в Россию. Поклонники предполагали, что это ненадолго, однако на родину Стежко вернулась окончательно.
Актриса сериала «Молодёжка
» рассказала о том, что произошло с её браком.
«В этот день, 19 июля, два года назад мы сыграли в Париже нашу с Димой свадьбу. И по иронии судьбы на сегодня назначен наш официальный развод».
Она подчеркнула, что разрыв не скажется на дочери.
«Мы на всю жизнь останемся родителями нашей дорогой Стеши. И сделаем всё, чтобы она была счастлива и любима».
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