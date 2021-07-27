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Марина Федункив вышла замуж за итальянца

27 июля
2021 год

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27 июля 2021
49-летняя актриса и юмористка Марина Федункив вышла замуж за 37-летнего итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Как оказалась, Марина и её избранник этим летом тайно зарегистрировали свой союз, а в конце августа планируют сыграть свадьбу. Стефано раскрыл подробности знакомства с актрисой в недавнем интервью изданию «КП».

Марина Федункив вышла замуж за итальянца

«Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга. Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины. И мне в нем нравится все, ведь редко человек может быть так органичен и в кино, и на телевидении, и в песнях… К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована», – рассказал Стефано.

Марина Федункив вышла замуж за итальянца

Марина Федункив длительное время скрывала свой роман и не делилась подробностями личной жизни. На то был повод. В июле 2020-го в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» артистка призналась, что 13 лет находилась в отношениях с наркоманом, который часто ее избивал.

«Он бил. Он воровал деньги. Я не ушла, потому что он просил прощения. Я была уже немножко известная, мне было стыдно обратиться в милицию. Папа старенький, уже умер. У меня нет братьев, которые могли бы за меня постоять. У меня было сотрясение, перелом ноги. Было искренне стыдно, а потом страшно, когда он сказал «я тебя убью». Он мог это сделать», – призналась Марина в интервью.

Марина Федункив вышла замуж за итальянца

Спустя несколько лет побоев и скандалов актриса осознала, что спасти мужчину не сможет. Тогда Марина смогла разорвать несчастный союз и начать новую жизнь. Сейчас артистка выглядит счастливой в новом браке, однако, официального заявления, кроме шуточных картинок в сторис, со стороны актрисы пока не последовало.
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Марина Федункив вышла замуж за итальянца фотографии
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