Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Инстаграме фотографии
, на которых она и режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко
одеты в скафандры. Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров
тоже в «космическом» костюме — на съёмках он курирует сложный процесс тренировки перед полётом.
«Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок к полету, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно»,
— написала под постом Юлия.
«Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки... И да, я никогда не понимала людей, которые кричали: "Пятница, ура!". Потому что у актеров нет субботы-воскресенья. Это дни спектаклей! Теперь пятницу отмечаю криками: "Да! Ура! Ура! Мы прожили эту неделю»,
– поделилась актриса.
На данном этапе подготовки к полёту Юлия и Клим проходят испытания на центрифуге, летают на самолёте в условиях невесомости, прыгают с парашютом и слушают лекции. Ещё в мае актриса опубликовала фото
из тренировочного центра МКС. Тогда же стало известно
о старте внеземных съёмок — Юлия Пересильд, Клим Шипенко вместе с дублерами Алёной Мордовиной и Алексеем Дудином отправятся на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».
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