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Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос

28 июля
2021 год

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28 июля 2021
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Инстаграме фотографии, на которых она и режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко одеты в скафандры. Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров тоже в «космическом» костюме — на съёмках он курирует сложный процесс тренировки перед полётом.

Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос


«Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок к полету, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно», — написала под постом Юлия.

Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос


«Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки... И да, я никогда не понимала людей, которые кричали: "Пятница, ура!". Потому что у актеров нет субботы-воскресенья. Это дни спектаклей! Теперь пятницу отмечаю криками: "Да! Ура! Ура! Мы прожили эту неделю», – поделилась актриса.

Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос

На данном этапе подготовки к полёту Юлия и Клим проходят испытания на центрифуге, летают на самолёте в условиях невесомости, прыгают с парашютом и слушают лекции. Ещё в мае актриса опубликовала фото из тренировочного центра МКС. Тогда же стало известно о старте внеземных съёмок — Юлия Пересильд, Клим Шипенко вместе с дублерами Алёной Мордовиной и Алексеем Дудином отправятся на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».
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Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос фотографии
Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос фотографии
Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос фотографии
Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос фотографии
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