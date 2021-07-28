Сергей Безруков и Анна Матисон решили взять ребёнка из детдома

Несколько дней назад у Сергея Безрукова и Анны Матисонродился сын, которого назвали Василием. Новорождённый малыш стал третьим общим ребёнком пары за их недолгий, но во всех отношениях плодотворный пятилетний брак. Супруги также воспитывают 5-летнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степана. В интервьюСветлане Бондарчук Сергей рассказал о характере своих детей.
фото: Маша и Вася
«Маша такая продвинутая. Такой интеллектуальный ребёнок. Ей пять лет, она читает. Очень хорошо рисует. Такой продвинутый ребёнок с очень сильным характером. У неё характер - не забалуешь. С ней надо договариваться. Дети абсолютно разные. Если Маша больше кошка (а кошку так просто не погладишь), то Стёпа, наоборот, собака. Ласковый. И в то же время мужик. Все эти пистолетики, машинки. Я ему даже не успел показать, что такое пистолетик, он уже с пистолетиком бегает, Машу защищает».
фото: Степан и Вася
Артист также сделал неожиданное признание о решении взять в семью приёмного ребёнка. «Мы с Аней решили, что мы потом ещё возьмём ребёнка. Когда третьему годик исполнится. Мы хотим, так сказать, погодок. Мы с Аней помогаем фонду «Измени одну жизнь». Я записываю анкеты (детей-сирот - прим.ред.) и выкладываю у себя в соцсетях. А поскольку у меня много подписчиков и просмотров, люди делают очень много репостов. Я когда записываю [анкеты], у меня слёзы в глазах. Потому что невозможно… Там совсем маленькие дети есть, которые даже не плачут в детдоме. Потому что некому подойти. Они знают, что никто к ним не придёт ночью.
Просто взять игрушки и одежду и принести их в детдом - это бессмысленно. Потому что они привыкают к этому, у них это есть, полно. Они не знают цену всему этому. Это не важно. А вот общения, адаптации к тому, что они потом сами будут мамами и папами, этого ощущения семьи - у них нет. Это страшно. Есть ощущение, что есть надлом в таких детях. И как его исправить - непонятно. Самое страшное, когда таких детей берут в семью, а потом возвращают в детдом. И такого очень много. Надо не критиковать тех, кто берёт приёмных детей в семью, а всячески поощрять и поддерживать их».
«Мы с Аней познакомились на съёмках фильма, у меня была тогда очень сложная ситуация, в 2015 году. Я не люблю это время вспоминать, потому что тогда было очень тяжело. Ирине было тяжело, мне тяжело. Я тогда не мог заснуть, если не выпивал. Я продолжал сниматься, потому что Ирина тогда сказала, что зритель не должен страдать. Как я играл спектакли, я не понимал. Там постоянно дежурил врач, потому что мне было очень плохо. Сложная история была, болезненная», - вспоминает Сергей.
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