Сергей Безруков и Анна Матисон решили взять ребёнка из детдома

анонс

На Международной космической станции пройдут съемки фильма «Вызов»

Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос

Стефано Маджи моложе артистки на 13 лет

Марина Федункив вышла замуж за итальянца

27 июля

Анастасия Стежко развелась с мужем в день свадьбы

Разрыв отношений не повлияет на воспитание их дочери