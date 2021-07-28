Елизавета Арзамасова выпустит книгу

На днях 26-летняя Елизавета Арзамасова
в своем Инстаграме поделилась с подписчиками новостью
о том, что вскоре выпустит книгу. Преданные поклонники Елизаветы знают, что кроме актерского мастерства, у девушки есть талант выражать себя в тексте – актриса написала несколько сценариев и пьес, а за постановку одного из своих спектаклей получила награду.
«В моём «сундучке» есть несколько сценариев, один из которых реализован в коротком метре. Есть две пьесы, которые я сама написала и поставила. Спектакль «Кабы я была» даже получил приз на фестивале, и мне совсем не стыдно было представлять его профессиональному жюри. А моноспектакль «ЧП» - это вообще очень живой материал, потому что каждый раз я вношу в текст что-то новое для того, чтобы наше общение со зрителем было актуальным»,
– рассказала Елизавета в посте.
Однако в книжном формате Арзамасова пробует себя впервые. Актриса призналась, что ей поступали предложения от издательств написать автобиографию, но такая идея её не вдохновила – уж слишком молодой чувствует себя Лиза, да и делиться секретами личной жизни с публикой не готова.
«Ну... Это точно не ко мне. Я не настолько серьёзно к себе отношусь. Это лет через 50. И то, скорее всего, я предпочту самое «вкусное» и тайное рассказать только детям и внукам, чтобы у них сохранилось то, чего нет ни у кого: семейное и интимное. Поэтому на предложение о книге я смеясь ответила: «Нет, я только на сказки сейчас способна».
В ответ на шутку Лизы издательство сделало ответное предложение. «Пишите сказки»,
– ответили они. И Лиза согласилась. На данный момент актриса продолжает работу над книгой и старается уложиться в срок: Елизавета призналась, что скоро должна отправиться в роддом и планирует посвятить все своё время малышу. О чём будет будущая книжка, артистка пока не рассказала.
«Ну а мое время прекрасного ожидания и НичегоНеДеланья оказалось заполнено текстами. Мне хотелось бы успеть сдать материал издательству до того, как я отправлюсь в роддом. Рождение ребёнка перекроет все другие эмоции и волнения, и я уже не буду сильно рефлексировать о своём первом печатном издании. Ну, время покажет»,
– поделилась своими ожиданиями Лиза.
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