Агата Муцениеце заявила о желании в третий раз стать мамой

В недавнем интервью изданию «7дней» Агата Муцениеце
призналась, что хотела бы родить еще одного ребёнка. Сейчас актриса воспитывает двоих детей от брака с бывшим мужем Павлом Прилучным
– шестилетнюю Мию и восьмилетнего Тимофея. Агата отметила, что пока не готова к рождению третьего ребенка, но не исключает такой возможности в будущем.
«Все подруги сейчас понарожали себе еще по лялечке, я смотрю на малышей – они все такие классные. Сто процентов, со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная и по крайней мере одного ребенка еще рожу»,
– поделилась Агата.
Недавно дети Муцениеце вернулись из Латвии, где провели два месяца каникул. В интервью актриса рассказала, как сильно соскучилась по малышам за время общения по видеосвязи:«На прошлой неделе я забрала их из деревни в Латвии, где они прожили два месяца у бабушки. Мы созванивались по видеосвязи, и я видела, какие у сына стали широкие плечи, какая мощная шея… В середине июля Миюшка очень по мне скучала, звонила: «Мама, хочу к тебе!». Я говорила ей: «Зайчик, вот уже скоро, скоро». Я не должна была их так надолго оставить, но из-за большой занятости никак не получалось выехать».
32-летняя Агата призывает читателей бороться с предрассудками и не обращать внимание на «общественное мнение», согласно которому рожать после 35 лет уже поздно.
Однако о рождении третьего малыша актриса пока только мечтает. Сейчас в её жизни много работы и подходящего человека, с которым Агата хотела бы создать семью, в окружении нет.
«Мне кажется, нет никаких ограничений. Что может тебя остановить? Какие-то предрассудки других людей? Ну вякают они, и пусть вякают, зачем обращать внимание? Ты никому в этой жизни ничего не должен, кроме себя. Если хочется рожать – рожай. Но пока у меня нет человека, с которым я готова создать семью, и к тому же слишком много работы»,
– заявила актриса.
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