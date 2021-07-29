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«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами

29 июля
2021 год

Лайфстайл >>
29 июля 2021
32-летняя актриса Агата Муцениеце недавно дала интервью изданию «7дней», в котором поделилась подробностями личной жизни. Год назад стало известно о скандальном разводе Агаты и Павла Прилучного, который поднимал руку на экс-супругу. Сейчас Муцениеце отлично себя чувствует, но к новым романтическим отношениям она пока не готова.   «Решила для себя, что не буду начинать новые отношения, пока полностью не залечила старые душевные раны. Моё сердце разбито на мелкие осколочки и до конца ещё не восстановилось. Я безумно ранимый человек. Так что я не буду торопиться с романами. Наверно, я сейчас даже не посылаю должных флюидов. И мужчины со мной, скорее, стремятся дружить», – рассказала артистка.

«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами

Агата не «сидела все это время в монахинях» и несколько раз пыталась построить отношения. Однако мимолетные романы и секс ради секса её не интересуют – только ради крепких и серьезных отношений Муцениеце готова вступать в романтический союз.    «Я правда еще не готова! И я никогда не буду встречаться, лишь бы встречаться. Если заведу роман, то это будет значить, что у меня по отношению к мужчине самые серьезные намерения. В моей жизни не было такого, чтобы я неделю повстречалась и разошлась. Я за большую любовь. А пока ее не встретила, предпочитаю быть одна», – заявила Агата.
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«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами фотографии
«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами фотографии
«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами фотографии
«Мое сердце разбито на мелкие осколочки»: Агата Муцениеце об отношениях с мужчинами фотографии
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