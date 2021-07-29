Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье

29 июля
2021 год

Лайфстайл >>
29 июля 2021
Актриса Агата Муцениеце долгое время не чувствовала гармонии и счастья в жизни: после тяжелого развода с актером Павлом Прилучным ей потребовалось время на восстановление, и только сейчас артистка смогла начать новую жизнь. В недавнем интервью изданию «7дней» Агата призналась, что «вернуться к самой себе – прежней» ей помогли специальные книжки и отказ от употребления алкоголя.

Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье

«Долгое время у меня счастья и гармонии не было, и я стала искать к ним путь. В том числе через специальную литературу. Когда задаешь осознанный вопрос Вселенной, тебе обязательно придет ответ. Кроме того, я полностью бросила пить. Решила, что алкоголь разрушает и мешает. Как мне кажется, это тоже дало мне большую фору, прояснило мозг, и сил как-то сразу стало больше. В общем, без алкоголя намного лучше и свежее выглядеть начинаешь. Я похудела и стала себе очень нравиться», – поделилась секретом Агата.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома
«Для меня это прыжок в бездну»: Агата Муцениеце прокомментировала развод с Прилучным
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Агата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье фотографии
Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье фотографии
Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье фотографии
Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Сергей Горобченко
Лев Золотухин
Павел Кадочников
Алексей Кирсанов
Алексей Литвиненко (II)
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Вячеслав Чепурченко
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Ричард Иган
Гордон Митчелл
Уильям Пауэлл
Дэвид Уорнер
Чеслав Ярошиньский
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен