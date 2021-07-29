Агата Муцениеце рассказала, как обрести счастье

Актриса Агата Муцениеце
долгое время не чувствовала гармонии и счастья в жизни: после тяжелого развода
с актером Павлом Прилучным
ей потребовалось время на восстановление, и только сейчас артистка смогла начать новую жизнь. В недавнем интервью изданию «7дней»
Агата призналась, что «вернуться к самой себе – прежней» ей помогли специальные книжки и отказ от употребления алкоголя.
«Долгое время у меня счастья и гармонии не было, и я стала искать к ним путь. В том числе через специальную литературу. Когда задаешь осознанный вопрос Вселенной, тебе обязательно придет ответ. Кроме того, я полностью бросила пить. Решила, что алкоголь разрушает и мешает. Как мне кажется, это тоже дало мне большую фору, прояснило мозг, и сил как-то сразу стало больше. В общем, без алкоголя намного лучше и свежее выглядеть начинаешь. Я похудела и стала себе очень нравиться»,
– поделилась секретом Агата.
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