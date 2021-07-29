Дарья Мельникова рассказала, как пережить развод

29-летняя Дарья Мельникова
редко радует своих подписчиков откровениями из личной жизни. Но вчера актриса сделала исключение. Впервые после развода
с 37-летним актёром Артуром Смоляниновым
Даша рассказала о своей жизни в статусе «свободна».
Актрисе задали вопрос в Инстаграме
о том, как ей удалось пережить развод с двумя детьми на руках. В ответ Даша разоткровенничалась и поделилась своими способами начать жизнь заново.
«Наверное, стоит пустить в ход всю артиллерию: это терапия, духовные практики, спорт, книги, подруги. Принимать любую помощь. Только не алкоголь и не во все тяжкие. Это усугубляет страдания. Нужно помочь себе в первую очередь восстановиться. А там и время поможет, и будет ресурс поднять детей»
, – ответила Даша.
Артистка призналась, что находится в терапии больше года и воспринимает её как «инструмент для жизни и для профессии», однако иллюзий быть не должно. Лечение не гарантирует спасения, но «запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии». А там, может, уже и спасать никого не надо будет. На вопрос про сложности в воспитании детей Даша не стала скрывать – их много.
«У меня няня, две бабушки, дедушка, детский сад и чувство вины. Непросто, но все вместе мы вроде справляемся. Когда остаюсь с ними одна, ощущаю себя укротителем в цирке, который не должен поворачиваться к хищникам спиной».
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