Внезапно: У Эмбер Хёрд появился ребёнок

35-летняя Эмбер Хёрд
умеет удивлять. В 2016 году актриса удивила всех поклонников и бывших женщин Джонни Деппа
заявлениями о том, что актёр якобы избил её в пылу ссоры и вообще вёл себя крайне агрессивно в качестве мужа. Спустя несколько лет и судебных заседаний Эмбер ошарашила подписчиков в Инстаграме заявлением о рождении ребёнка, опубликовав фото с новорождённой дочерью
, которой уже исполнилось почти 3 месяца. Новость стала полной неожиданностью для поклонников Эмбер - ведь её не предваряли слухи о беременности.
«Очень волнительно делиться этой новостью с вами. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребёнка. Я хотела, чтобы всё произошло на моих условиях. Теперь я ценю то, насколько радикально мы, женщины, изменили ход мыслей о самой фундаментальной части наших судеб. Надеюсь, мы уже достигли того момента, когда никого не удивляет, что путь к детской кроватке не всегда пролегает через желание выйти замуж. Часть меня хотела отстаивать моё право на личную жизнь, которая никого не касается. Но в то же время я понимала, что природа моей профессии заставляет меня брать под контроль движение подобного рода информации. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Её зовут Уна Пейдж Хёрд. Она - начало моей оставшейся жизни»
.
Согласно источникам издания «Page Six», Уна появилась на свет благодаря суррогатной матери. К услугам которой Хёрд обратилась после того, как врачи сказали ей, что она не сможет самостоятельно выносить и родить ребёнка. С января 2020 года Эмбер Хёрд находится в отношениях с кинематографисткой Бьянкой Бутти
, но по документам актриса является единоличным опекуном ребёнка.
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