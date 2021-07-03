Дуэйн Джонсон рассказал о депрессии

Дуэйн «Скала» Джонсон
, ранее допустивший собственное выдвижение в президенты
, дал интервью изданию «Men's Health»
. В нём он поделился проблемами, с которыми столкнулся в юности.
Джонсон рассказал, что в первый раз испытал депрессию в 18 лет, но даже не осознавал, с чем имеет дело.
«Тогда она еще называлась «эй, встань с дивана, соберись с мыслями и измени то, что здесь происходит».
В детстве «Скала» испытывал трудности с выражением эмоций, а слушать у него получалось лучше, чем общаться. Тогда он впервые попросил помощи, и его мировоззрение поменялось.
Джонсон пояснил, что мужчины часто попадают ловушку, когда чувствуют себя уязвимыми, но считают, что должны быть сильными и способными покорить мир. В такие моменты, по словам актёра, нужно принимать свою уязвимость и идею о том, «что вы не всегда можете решить всё»
.
«Просить о помощи не слабость. На самом деле, просить о помощи — это наша сверхсила».
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