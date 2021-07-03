Александр Цекало рассказал об отношениях с коллегами из «ПрожекторПерисХилтон»

Продюсер Александр Цекало
в интервью изданию «Esquire
» объяснил причины конфликта с коллегами по программе «ПрожекторПерисХилтон», которая выходила на Первом канале. Беседа с шоуменом была удалена с сайта журнала по неизвестным причинам, однако интернет помнит всё
.
По словам Цекало, его коллеги по «ПрожекторПерисХилтон» оказались среди тех, кто не принял его «изменения в жизни»
— брак с Дариной Эрвин
, которая младше Александра на 30 лет. Тогда Цекало понял, что не может сесть ни с кем из бывших соведущих за один стол.
«К сожалению, мои коллеги по «ПрожекторПерисХилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья»
.
Цекало признался, что занимается своими делами и не испытывает никакого интереса к проекту, который вышел в офлайн.
«Сейчас такого рода самоутверждение или заработок мне не нужны, а даже если бы были нужны, то главная причина моего неучастия в этом проекте — то, что это не мои люди».
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