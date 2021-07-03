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Дайджест от 28.06.2021
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СМИ: Зендая и Том Холланд встречаются

3 июля
2021 год

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3 июля 2021
Папарацци заметили 24-летнюю Зендаю и 25-летнего Тома Холланда целующимися в машине. Нет сомнений, что пару связывают не только профессиональные и дружеские отношения.

СМИ: Зендая и Том Холланд встречаются

Репортеры «поймали» пару в Лос-Анджелесе: остановив автомобиль на красный свет светофора, Том погладил Зендаю по подбородку и поцеловал. На снимках видно, как влюбленные смотрят друг на друга.

Ранее актёров заметили в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе, где проживает мать Зендаи.

Слухи о романе Тома и Зендаи появились ещё в 2017 году, когда коллеги по цеху встретились на съёмочной площадке фильма «Человек паук: Возвращение домой». Тогда инсайдеры сообщали, что актёры счастливы вместе.

«Они подружились и начали встречаться несколько месяцев назад. Они оба такие замечательные люди. Здорово, что они вместе».

Хотя актёры отшучивались и не подтверждали свой роман, анонимные источники уверяли, что Холланд и Зендая настолько близки, что отправились вместе в отпуск.

«Они были очень осторожны, держали все в секрете, но они ездили в отпуск друг с другом и вообще старались проводить друг с другом как можно больше времени».

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СМИ: Зендая и Том Холланд встречаются фотографии
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