СМИ: Зендая и Том Холланд встречаются

Папарацци заметили 24-летнюю Зендаю и 25-летнего Тома Холланда целующимися в машине. Нет сомнений, что пару связывают не только профессиональные и дружеские отношения.
Репортеры «поймали» пару в Лос-Анджелесе: остановив автомобиль на красный свет светофора, Том погладил Зендаю по подбородку и поцеловал. На снимках видно, как влюбленные смотрят друг на друга.
Ранее актёров заметили в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе, где проживает мать Зендаи.
Слухи о романе Тома и Зендаи появились ещё в 2017 году, когда коллеги по цеху встретились на съёмочной площадке фильма «Человек паук: Возвращение домой». Тогда инсайдеры сообщали, что актёры счастливы вместе.
«Они подружились и начали встречаться несколько месяцев назад. Они оба такие замечательные люди. Здорово, что они вместе».
Хотя актёры отшучивались и не подтверждали свой роман, анонимные источники уверяли, что Холланд и Зендая настолько близки, что отправились вместе в отпуск.
«Они были очень осторожны, держали все в секрете, но они ездили в отпуск друг с другом и вообще старались проводить друг с другом как можно больше времени».
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