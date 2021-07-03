Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького

Максим Галкин
сыграет в спектакле на сцене МХАТа имени Горького
. Об этом сообщает «Газета.ru»
, ссылаясь на близкий к театру источник.
Шоумен уже участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия». Премьера постановки запланирована в Московском художественном академическом театре имени Горького на осень 2021 года. Об этом сообщил инсайдер, близкий к театру. Анонимный источник также прокомментировал дебют Ольги Бузовой
на сцене театра и добавил, что певица лишь «первая ласточка»
, а театр обещает удивлять зрителя и дальше.
«Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием «Хлорофилия».
Хотя издание и обратилось в пресс-службу МХАТа имени Горького за комментариями, ответа по поводу участия телеведущего в спектакле «Хлорофилия» не последовало.
обсуждение >>