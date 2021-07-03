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Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького

3 июля
2021 год

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3 июля 2021
Максим Галкин сыграет в спектакле на сцене МХАТа имени Горького. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на близкий к театру источник.

Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького

Шоумен уже участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия». Премьера постановки запланирована в Московском художественном академическом театре имени Горького на осень 2021 года. Об этом сообщил инсайдер, близкий к театру. Анонимный источник также прокомментировал дебют Ольги Бузовой на сцене театра и добавил, что певица лишь «первая ласточка», а театр обещает удивлять зрителя и дальше.

«Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием «Хлорофилия».

Хотя издание и обратилось в пресс-службу МХАТа имени Горького за комментариями, ответа по поводу участия телеведущего в спектакле «Хлорофилия» не последовало.
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Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького фотографии
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького фотографии
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа имени Горького фотографии
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