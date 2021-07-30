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«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере

30 июля
2021 год

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30 июля 2021
62-летняя актриса фильмов «Хэллуин» и «Достать ножи» Джейми Ли Кёртис призналась, что её младший ребенок Томас – трансгендер. С разрешения сына, который стал дочкой, она рассказала, как вместе с мужем Кристофером Гестом отнеслась к метаморфозе Томаса.

«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере


«Мы с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби», – поделилась актриса в интервью журналу AAPR. 25-летняя Руби работает редактором компьютерных игр. В конце лета у «новой дочери» Джейми планируется свадьба. Актриса призналась, что хоть у нее и нет внуков, но в будущем она «очень на них надеется». Также Джейми отметила, что трансгендерный переход ребенка помог ей понять, что пол никак не зафиксирован. Отбросив предрассудки, актриса называет жизнь Руби «постоянной метаморфозой».
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«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере фотографии
«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере фотографии
«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере фотографии
«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере фотографии
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