«Наш сын стал дочерью»: Джейми Ли Кёртис о ребёнке-трансгендере

62-летняя актриса фильмов «Хэллуин»
и «Достать ножи» Джейми Ли Кёртис
призналась, что её младший ребенок Томас – трансгендер. С разрешения сына, который стал дочкой, она рассказала, как вместе с мужем Кристофером Гестом
отнеслась к метаморфозе Томаса.
«Мы с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби»,
– поделилась актриса в интервью журналу AAPR
. 25-летняя Руби работает редактором компьютерных игр. В конце лета у «новой дочери» Джейми планируется свадьба. Актриса призналась, что хоть у нее и нет внуков, но в будущем она «очень на них надеется». Также Джейми отметила, что трансгендерный переход ребенка помог ей понять, что пол никак не зафиксирован. Отбросив предрассудки, актриса называет жизнь Руби «постоянной метаморфозой».
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