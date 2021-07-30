Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность

30 июля
2021 год

Лайфстайл >>
30 июля 2021
На днях 41-летняя актриса Ребел Уилсон раскрыла причину своего экстремального похудения. В Инстаграме Ребел сообщила фолловерам, что решила сбросить лишний вес ради увеличения шансов на здоровую беременность. Ранее актриса весила более ста килограмм.

Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность

«Когда я разбиралась в вопросах фертильности, доктор сказал: «Что ж, у вас было бы намного больше шансов, если бы вы были здоровее. На самом деле меня это немного обидело. Я всегда думала, что хотя я и большая, но во всяком случае здоровая», – поделилась Ребел.

Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность


В мае актриса призналась, что не может иметь детей, однако отчаиваться не стала. Ребел взяла себя в руки и начала бороться за счастье стать матерью.   «Вот с чего все началось: если я похудею, это даст мне больше шансов получить яйцеклетки лучшего качества и заморозить их для будущей беременности», – рассказала актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Ребел Уилсон

фотографии >>
Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность фотографии
Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность фотографии
Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность фотографии
Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Бориславский
28 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бориславский.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Джаник Файзиев
Саймон Бейкер
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Лоуренс Фишбёрн
Керри Фокс
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен