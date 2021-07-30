Ребел Уилсон похудела на 30 килограмм, чтобы увеличить шансы на беременность

На днях 41-летняя актриса Ребел Уилсон
раскрыла причину своего экстремального похудения. В Инстаграме Ребел сообщила фолловерам, что решила сбросить лишний вес ради увеличения шансов на здоровую беременность. Ранее актриса весила более ста килограмм.
«Когда я разбиралась в вопросах фертильности, доктор сказал: «Что ж, у вас было бы намного больше шансов, если бы вы были здоровее. На самом деле меня это немного обидело. Я всегда думала, что хотя я и большая, но во всяком случае здоровая»,
– поделилась Ребел.
В мае актриса призналась
, что не может иметь детей, однако отчаиваться не стала. Ребел взяла себя в руки и начала бороться за счастье стать матерью.
«Вот с чего все началось: если я похудею, это даст мне больше шансов получить яйцеклетки лучшего качества и заморозить их для будущей беременности»,
– рассказала актриса.
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