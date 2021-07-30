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«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына

30 июля
2021 год

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30 июля 2021
На днях российская актриса Елена Яковлева ответила на вопросы газеты «Собеседник» про «нестандартную» внешность её сына Дениса Шальных. Елена предположила, что недоумение у поклонников вызывает обилие татуировок на теле Дениса.

«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына

«Наверное, всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребёнка, потому что Денис немножко подурил в молодости. И с обилием татуировок, и со своими взглядами – наверное, это всех и возбуждает. Даже не столько взгляды или их трансформация, сколько именно татуировки интересуют», – призналась Елена.

Детство 28-летнего Дениса Шальных пришлось на сложный для страны период, когда «всё в известном смысле закончилось, когда всё позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок». Елена не скрывает, что и сама в 90-е растерялась.

«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына

«И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы ещё далеко, что что-то наладится, а вот – раз! – школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это неинтересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров. Я думаю, вот где-то в том времени причина очень многих проблем и того, что они не успели почему-то сориентироваться, и родители тоже не сумели – я сейчас себя имею в виду. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям. Мы сами были очень растеряны – так внезапно в девяностых всё рухнуло. Была надежда, что как-то все нормализуется и все пойдет на привычный лад, а оно ничего не нормализовалось».

«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына


Несмотря на все трудности, Денис вырос заботливым сыном и избежал горькой участи многих подростков из 90-х. Сейчас он работает в фитнес-клубе инструктором, занимается «экологичным» спортом без уколов анаболиками, помогает бездомным животным. Елена признается, что главное для неё в сыне – его душа, а не внешний вид или диплом о высшем образовании.

«А вот нет чтобы с ним пообщаться, узнать, что помимо татуировок там есть ещё замечательная душа, что Денис – замечательный и заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует. Денис – грамотный, образованный, начитанный мальчик, в совершенстве владеет английским языком. И реально, действительно очень жалко, что он бросил институт на третьем курсе. Но при этом я вижу, что его друзья и одноклассники, кто закончил обучение, все равно никто из них не работает по профессии, и всё равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься, при том, что да, у них есть дипломы. Ну и что? Эта корочка сейчас уже ничего не значит», – сказала Яковлева. Ранее Денис часто публиковал свои фотографии в Инстаграме, однако, в июле этого года удалил страницу без объяснения причин.
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«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына фотографии
«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына фотографии
«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына фотографии
«Всех пугает и шокирует вид моего ребёнка»: Елена Яковлева ответила на критику в адрес своего сына фотографии
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