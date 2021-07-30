Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник»

Народная артистка России Лия Ахеджакова объяснила причину жалобы организации «Офицеры России» в адрес театра «Современник». По мнению актрисы, обвинения в оскорблении ветеранов войны выдвигают те, кто не хотел видеть Виктора Рыжакова на посту главного режиссёра театра.
«Кто натравил этих людей? Кто извратил всё? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссёром, и это последствия», – заявила актриса в комментарии к изданию РБК. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссёр Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссёром потрясающего театра «Современник», – привела Ахеджакова слова тех, кто, по ее мнению, занимается травлей театра.
Этот скандал не первый. Актриса отметила, что похожая ситуация была в «Театре.doc»: «У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», — продолжила она.
На днях Лия Меджидовна уже высказывала версию о целенаправленной травле театра в интервью телеканалу «Дождь». «Ну кто же эта сволочь, которая наш театр поставила в такое ужасное положение? Очень много оскорбленных на сегодняшний день, очень легко играть на их чувствах. Они не смотрят спектакли, они не ходят в театры. Но они глубоко оскорблены», – возмутилась Ахеджакова.
«Забирайте государственную премию, берите себе на память. Я без вас и без этих наград выживу», – ответила на критику в свой адрес актриса.
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