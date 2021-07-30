Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник»

30 июля
2021 год

Лайфстайл >>
30 июля 2021
Народная артистка России Лия Ахеджакова объяснила причину жалобы организации «Офицеры России» в адрес театра «Современник». По мнению актрисы, обвинения в оскорблении ветеранов войны выдвигают те, кто не хотел видеть Виктора Рыжакова на посту главного режиссёра театра.

Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник»


«Кто натравил этих людей? Кто извратил всё? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссёром, и это последствия», – заявила актриса в комментарии к изданию РБК. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссёр Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссёром потрясающего театра «Современник», – привела Ахеджакова слова тех, кто, по ее мнению, занимается травлей театра.

Этот скандал не первый. Актриса отметила, что похожая ситуация была в «Театре.doc»: «У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», — продолжила она.

Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник»


На днях Лия Меджидовна уже высказывала версию о целенаправленной травле театра в интервью телеканалу «Дождь». «Ну кто же эта сволочь, которая наш театр поставила в такое ужасное положение? Очень много оскорбленных на сегодняшний день, очень легко играть на их чувствах. Они не смотрят спектакли, они не ходят в театры. Но они глубоко оскорблены», – возмутилась Ахеджакова.

«Забирайте государственную премию, берите себе на память. Я без вас и без этих наград выживу», – ответила на критику в свой адрес актриса.

Напомним, общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию с просьбой изменить монолог героини Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества», указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви». После этого руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой, однако, пока остается неясным, чем закончится скандал. К слову, одним из тех, кто открыто выступал против назначения Виктора Рыжакова на пост художественного руководителя театра «Современник», был актёр Сергей Гармаш. В августе 2020 года прослуживший в театре 36 лет Гармаш демонстративно уволился, опубликовав открытое письмо коллективу, в котором критиковал работу Рыжакова, обвиняя его в тоталитаризме. За Рыжакова заступились актрисы театра Чулпан Хаматова, Марина Неёлова и Лия Ахеджакова.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Руководство «Современника» изменило матерный монолог Лии Ахеджаковой
«Ветераны России» потребовали лишить Лию Ахеджакову звания Народной артистки
Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова прокомментировали громкий уход Сергея Гармаша из театра «Современник»
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Лия АхеджаковаВиктор Рыжаков
театры
"Современник"

фотографии >>
Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова объяснила причину травли театра «Современник» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роза Исмаилова
29 июля ушла из жизни актриса Роза Исмаилова.
Андрей Бориславский
28 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бориславский.
Игорь Богданов
27 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Богданов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Джаник Файзиев
Саймон Бейкер
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Лоуренс Фишбёрн
Керри Фокс
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен