Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм

49-летний актёр Вентворт Миллер
, известный по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег» признался в своём Инстаграме
, что в прошлом году ему диагностировали аутизм.
«Как и у всех, жизнь на карантине забрала что-то и у меня. Но в спокойствии и изоляции я обнаружил неожиданные подарки. Этой осенью исполняется 1 год с тех пор, как я получил неофициальный диагноз «аутизм». Ему предшествовала самодиагностика. Затем последовал официальный диагноз»,
— написал Вентворт в посте. Для актёра эта новость стала «шоком, но не сюрпризом».
Вентворт указал на то, что доступ к диагностике проблемы — это привилегия, которая многим не доступна. Актёр также отметил, что его знания об аутизме недостаточно полные, и сейчас его работа заключается в том, чтобы расширить своё понимание этой темы. Поэтому Миллер пока что не хочет быть «громким и плохо информированным голосом», говорящим от имени сообщества нейронетипичных людей: «Переосмысление пятидесятилетнего жизненного опыта через новую призму. На это потребуется время. Я не хочу причинить дополнительный вред»,
– признался актёр.
Кроме этого, Вентворт выразил готовность поделиться ресурсами, на которых можно узнать больше про сообщество аутистов: «Если кому-то интересно углубиться в аутизм и нейроразнообразие, я укажу вам на многочисленных людей, которые делятся вдумчивым и вдохновляющим контентом в Инстаграме, ТикТоке... Распаковываем терминологию. Добавляем нюанс. Борьба со стигмой. Эти создатели (некоторые из них довольно молоды) говорят по актуальным вопросам более осведомленно и бегло, чем я. Меня тоже учили»
.
В конце своей Инстаграм-исповеди актёр поблагодарил всех, кто его поддерживал: «О, я также хочу сказать многим людям, которые сознательно или бессознательно давали мне эту дополнительную долю благодати и пространства на протяжении многих лет, позволяли мне перемещаться по миру таким образом, чтобы это имело для меня смысл, независимо от того, имело ли это смысл для них. Спасибо. А тем, кто сделал другой выбор... Ну, люди раскроют себя. Еще один подарок»,
– подытожил актёр.
обсуждение >>