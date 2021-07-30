Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм

30 июля
2021 год

Лайфстайл >>
30 июля 2021
49-летний актёр Вентворт Миллер, известный по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег» признался в своём Инстаграме, что в прошлом году ему диагностировали аутизм.

Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм


«Как и у всех, жизнь на карантине забрала что-то и у меня. Но в спокойствии и изоляции я обнаружил неожиданные подарки. Этой осенью исполняется 1 год с тех пор, как я получил неофициальный диагноз «аутизм». Ему предшествовала самодиагностика. Затем последовал официальный диагноз», — написал Вентворт в посте. Для актёра эта новость стала «шоком, но не сюрпризом».

Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм

Вентворт указал на то, что доступ к диагностике проблемы — это привилегия, которая многим не доступна. Актёр также отметил, что его знания об аутизме недостаточно полные, и сейчас его работа заключается в том, чтобы расширить своё понимание этой темы. Поэтому Миллер пока что не хочет быть «громким и плохо информированным голосом», говорящим от имени сообщества нейронетипичных людей: «Переосмысление пятидесятилетнего жизненного опыта через новую призму. На это потребуется время. Я не хочу причинить дополнительный вред», – признался актёр.

Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм

Кроме этого, Вентворт выразил готовность поделиться ресурсами, на которых можно узнать больше про сообщество аутистов: «Если кому-то интересно углубиться в аутизм и нейроразнообразие, я укажу вам на многочисленных людей, которые делятся вдумчивым и вдохновляющим контентом в Инстаграме, ТикТоке... Распаковываем терминологию. Добавляем нюанс. Борьба со стигмой. Эти создатели (некоторые из них довольно молоды) говорят по актуальным вопросам более осведомленно и бегло, чем я. Меня тоже учили».   

В конце своей Инстаграм-исповеди актёр поблагодарил всех, кто его поддерживал: «О, я также хочу сказать многим людям, которые сознательно или бессознательно давали мне эту дополнительную долю благодати и пространства на протяжении многих лет, позволяли мне перемещаться по миру таким образом, чтобы это имело для меня смысл, независимо от того, имело ли это смысл для них. Спасибо. А тем, кто сделал другой выбор... Ну, люди раскроют себя. Еще один подарок», – подытожил актёр.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровьеоткровениесоцсети
персоны
Вентворт Миллер
фильмы
Побег

фотографии >>
Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм фотографии
Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм фотографии
Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм фотографии
Вентворт Миллер признался, что ему диагностировали аутизм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роза Исмаилова
29 июля ушла из жизни актриса Роза Исмаилова.
Андрей Бориславский
28 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бориславский.
Игорь Богданов
27 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Богданов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Джаник Файзиев
Саймон Бейкер
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Лоуренс Фишбёрн
Керри Фокс
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен