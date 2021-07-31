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СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз

31 июля
2021 год

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31 июля 2021
60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя жена Амаль ожидают пополнение в семье. Как сообщает инсайдер журналу «OK!», супруги устроили ужин для членов семьи Амаль в роскошном гранд-отеле, чтобы поделиться новостью о беременности. Пара, казалось, «кипела от радости».

СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз

По слухам, у актёра и его жены снова родятся близнецы, и скоро об этом станет известно официально — у Амаль прошёл первый триместр, и беременность уже начала проявляться. Супруги также поделились новостью со своими друзьями за ужином: «У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем», — отмечает инсайдер, добавив, что сообщение «было встречено всеми с добрыми пожеланиями. Джордж был горд, а Амалия сияла».

СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз

Оба супруга хотели ещё детей, но не было никаких гарантий, что это случится. Их первые малыши, 4-летние двойняшки Александр и Элла, очень рады стать старшими братом и сестрой: «Элла умоляла о младшей сестре, поэтому они все надеются хотя бы на одной маленькую девочку. Но, конечно, будут счастливы в любом случае, если малыши родятся здоровыми», — сообщил инсайдер. Тем временем уже составлен список крестных родителей. Его возглавили принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Однако официальных комментариев от Джорджа и Амаль пока не последовало.
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СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз фотографии
СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз фотографии
СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз фотографии
СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз фотографии
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