СМИ: Джордж и Амаль Клуни станут родителями во второй раз

60-летний Джордж Клуни
и его 43-летняя жена Амаль
ожидают пополнение в семье. Как сообщает инсайдер журналу «OK!»
, супруги устроили ужин для членов семьи Амаль в роскошном гранд-отеле, чтобы поделиться новостью о беременности. Пара, казалось, «кипела от радости».
По слухам, у актёра и его жены снова родятся близнецы, и скоро об этом станет известно официально — у Амаль прошёл первый триместр, и беременность уже начала проявляться. Супруги также поделились новостью со своими друзьями за ужином: «У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем»,
— отмечает инсайдер, добавив, что сообщение «было встречено всеми с добрыми пожеланиями. Джордж был горд, а Амалия сияла»
.
Оба супруга хотели ещё детей, но не было никаких гарантий, что это случится. Их первые малыши, 4-летние двойняшки Александр и Элла, очень рады стать старшими братом и сестрой: «Элла умоляла о младшей сестре, поэтому они все надеются хотя бы на одной маленькую девочку. Но, конечно, будут счастливы в любом случае, если малыши родятся здоровыми»,
— сообщил инсайдер. Тем временем уже составлен список крестных родителей. Его возглавили принц Гарри
и его супруга Меган Маркл
. Однако официальных комментариев от Джорджа и Амаль пока не последовало.
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