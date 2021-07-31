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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

31 июля
2021 год

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31 июля 2021
Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Чёрная вдова». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Иск был подан в суде Лос-Анджелеса ещё в четверг. Предполагалось, что контракт Йоханссон на съемке в кинокартины предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма. В иске говорится, что Disney намеренно нарушил условия контракта со Скарлетт, чтобы та не получила обещанной прибыли.

«Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel, чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel».

Отмечается, что представители Йоханссон были готовы обсудить новые условия и доработку контракта, однако ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. Релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.

Однако Walt Disney Company назвала необоснованным иск актрисы. Об этом сообщается в заявлении компании, фрагмент которого приводит телеканал CNBC.

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Ещё больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе».

В Disney отметили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск фильма на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.
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