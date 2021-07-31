«Нам не хватало денег»: Юлия Куварзина о разводе с супругом

Юлия Куварзина стала гостьей передачи «Судьба человека». Актриса рассказала о том, как познакомилась с экс-супругом и что стало причиной развода.
При знакомстве с Алексеем Аптовцевым Юлия была в курсе ситуации в его семье, но не смогла противостоять чувствам. При этом звезда «Ворониных» не чувствует за собой вину.
«Алексей проявлял знаки внимания. Так произошло, что мы зацепились друг за друга. Леша довольно быстро познакомил меня со своей мамой, женой. Тогда у него в семье не ладилось, и он не мог развестись с супругой из-за жилья. Не считаю себя разлучницей! Какой-то драмы во всем этом не было».
Позже Куварзина и Аптовцев поженились, у них родилась дочь Лиза. Но два года назад стало известно о разводе супругов. По словам артистки, это произошло из-за финансовых проблем в семье.
«Появились разные обстоятельства. У меня было больше работы, у него — меньше. Нам не хватало денег, а надо было платить за квартиру. Это был тяжелый период. И тут меня пригласили в сериал «Не родись красивой». На меня навалились слава и всенародная любовь. Мужу было тяжело. Лёша мне как-то сказал, что лучше бы он зарабатывал больше».
Несмотря ни на что, паре удалось сохранить теплые отношения.
«Не могу сказать, что я намучилась. От Лёши я получила много тепла, поддержки и любви».
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