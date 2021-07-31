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Короткометражка «Белым по чёрному»
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Марина Орлова вышла замуж

31 июля
2021 год

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31 июля 2021
35-летняя Марина Орлова вышла замуж. О радостном событии актриса рассказала в своём инстаграме.

Марина Орлова вышла замуж

Марина Орлова вышла замуж за Григория Кирьянова. Молодожены поделились красивыми и романтичными фотографиями с торжества. Супруги гуляли по живописному саду с прудом и старинным зданием с колоннами. На невесте было традиционное белое платье. Звезда сериалов «Маргоша», «Барвиха» и «Кремлёвские курсанты» выбрала наряд-бюстье с пышным подолом и шлейфом. Голову артистки украсили диадема и фата. Жених был одет в светлый костюм с белой рубашкой и серой жилеткой. Орлова очень трогательно подписала свадебные снимки.

«Какое счастье быть твоей женой».
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