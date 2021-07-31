35-летняя Марина Орлова
вышла замуж. О радостном событии актриса рассказала в своём инстаграме
.
Марина Орлова вышла замуж за Григория Кирьянова. Молодожены поделились красивыми и романтичными фотографиями с торжества. Супруги гуляли по живописному саду с прудом и старинным зданием с колоннами. На невесте было традиционное белое платье. Звезда сериалов «Маргоша
», «Барвиха
» и «Кремлёвские курсанты
» выбрала наряд-бюстье с пышным подолом и шлейфом. Голову артистки украсили диадема и фата. Жених был одет в светлый костюм с белой рубашкой и серой жилеткой. Орлова очень трогательно подписала свадебные снимки.
«Какое счастье быть твоей женой
».
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