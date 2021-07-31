Кубу Гудинга-малдшего признали виновным в изнасиловании

Американского актёра Кубу Гудинга-младшего
признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters
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Обвинения в изнасиловании против звезды фильма «Перл Харбор
» были выдвинуты ещё в августе 2020 года. Жертва утверждала, что инцидент произошел в 2013 году. По её словам, артист пригласил её выпить в отеле, а потом предложил подняться вместе в номер, чтобы он смог переодеться. Когда актёр начал раздеваться, предполагаемая жертва попыталась покинуть комнату, однако Гудинг-младший закрыл дверь, толкнул её на кровать и, согласно показаниям, дважды изнасиловал.
Судья Пол Кротти не рассматривал по существу заявление жертвы, пожелавшей скрыть своё имя. Он заявил, что актёр полностью отказался участвовать в деле и тем самым «сделал свою вину умышленной»
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Гудинга-младшего обязали выплатить пострадавшей 6 миллионов долларов. При этом до сентября у артиста будет возможность опротестовать это требование.
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