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Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова

4 июля
2021 год

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4 июля 2021
Пока 70-летний актёр и музыкант Пётр Мамонов в реанимации борется с коронавирусом, Президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва», — говорится в указе.

Примечательно, что несколько месяцев назад супруга Мамонова Ольга жаловалась в соцсетях, что власти более десяти лет игнорируют творчество её мужа, не желая присваивать ему звание «Заслуженного артиста».
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Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова фотографии
Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова фотографии
Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова фотографии
Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова фотографии
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