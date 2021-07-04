Путин наградил орденом Дружбы находящегося в реанимации Петра Мамонова

Пока 70-летний актёр и музыкант Пётр Мамонов
в реанимации борется с коронавирусом
, Президент России Владимир Путин
наградил его орденом Дружбы.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва»
, — говорится в указе.
Примечательно, что несколько месяцев назад супруга Мамонова Ольга жаловалась в соцсетях
, что власти более десяти лет игнорируют творчество её мужа, не желая присваивать ему звание «Заслуженного артиста».
обсуждение >>