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47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

4 июля
2021 год

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4 июля 2021
47-летний Сергей Безруков и его 37-летняя супруга Анна Матисон снова ждут ребенка. Этой радостной новостью актёр поделился со своими подписчиками в Инстаграме. Сергей опубликовал фото, на котором ласково поглаживает супругу по уже округлившемуся животу.

47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссёра... И мы работаем! Снимаем кино», - подписал снимок Безруков.

Коллеги тут же ринулись поздравлять пару в комментариях. Свои добрые пожелания под фото оставили Елизавета Боярская, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие.

47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей и Анна вместе уже около 6 лет. Для них этот малыш станет третьим общим ребёнком – они уже воспитывают 5-летнюю дочь Машу и Степана, которому исполнилось 2 года. Безруков станет отцом уже в пятый раз - него есть ещё двое детей от актрисы Кристины Смирновой — 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван.
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47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз фотографии
47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз фотографии
47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз фотографии
47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз фотографии
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