47-летний Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

47-летний Сергей Безруков
и его 37-летняя супруга Анна Матисон
снова ждут ребенка. Этой радостной новостью актёр поделился со своими подписчиками в Инстаграме
. Сергей опубликовал фото, на котором ласково поглаживает супругу по уже округлившемуся животу.
«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссёра... И мы работаем! Снимаем кино»
, - подписал снимок Безруков.
Коллеги тут же ринулись поздравлять пару в комментариях. Свои добрые пожелания под фото оставили Елизавета Боярская
, Дарья Мороз
, Марина Зудина
и другие.
Сергей и Анна вместе уже около 6 лет. Для них этот малыш станет третьим общим ребёнком – они уже воспитывают 5-летнюю дочь Машу и Степана, которому исполнилось 2 года. Безруков станет отцом уже в пятый раз - него есть ещё двое детей от актрисы Кристины Смирновой — 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван.
обсуждение >>